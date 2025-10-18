Собственникам жилья напомнили о риске переплат за воду из-за просроченных счетчиков

Собственником жилья предупредили о возможном росте коммунальных платежей при несвоевременной замене или поверке водосчетчиков. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил РИА Новости , что нарушение сроков обслуживания приборов учета приведет к начислению по повышенным тарифам.

Колунов объяснил, что каждый прибор учета имеет установленный срок службы, указанный в техническом паспорте. В среднем он составляет 12 лет. Проверку счетчиков холодной воды необходимо проводить каждые шесть лет, горячей — раз в четыре года.

Если владелец квартиры пропустил срок поверки или замены, начисления за воду начинают производиться по среднему расходу за последние шесть месяцев. Спустя три месяца после истечения срока проверки вводится повышающий коэффициент.

По словам парламентария, в регионах страны переплата может составить до полутора раз от обычной суммы, а в Москве — до трех раз. Колунов рекомендовал гражданам заранее следить за сроками эксплуатации приборов учета и не откладывать их замену, чтобы избежать роста платежей за коммунальные услуги.

