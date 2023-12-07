Собственники квартир обрушившегося в Астрахани дома получат компенсации

Собственники квартир, чьи жилые помещения были повреждены в результате обрушения дома в Астрахани, получат выплаты. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил в своих соцсетях губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Инцидент произошел вечером, 16 ноября. Многоквартирный дом, расположенный на Привокзальной площади, был частично обрушен, в результате чего одна женщина погибла. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Сообщалось, что в результате обрушения пострадали 20 квартир. Причиной случившегося назвали повреждение несущей конструкции в одной из квартир, в которой проводился ремонт.

«Продолжаем оказывать помощь пострадавшим при обрушении дома на Вокзальной площади. Мной принято решение о предоставлении выплат всем без исключения собственникам утраченных квартир в размере их рыночной стоимости для приобретения нового жилья», – сообщил Бабушкин.

Глава региона также отметил, что материальную помощь уже получили 178 человек.

Накануне инцидента 16 ноября СМИ сообщили, что в местное управление МЧС поступила информация от местного жителя о том, что на фундаменте многоквартирного дома появилась трещина. На место ЧП выли вызваны спасатели. Разбор завалов продолжался до утра 17 ноября.

Игорь Ромашкин, начальник УМВД по Астраханской области, после инцидента поручил оказать содействие пострадавшим жильцам. Он проучил предоставить помощь в получении жильцами документов вне очереди.