Сочи в ауте: туристы честно признались, почему перестали выбирать Сочи и отдают предпочтение Анапе

В этом году на юге России наметился новый тренд: Анапа стала лидером по бронированиям на майские праздники, потеснив традиционный Сочи. Высокие цены на главном курорте страны заставили туристов искать более доступные альтернативы, что вынудило сочинских отельеров срочно пересматривать прайсы, пишет kuban.aif.ru.

Смена лидера: почему Анапа стала популярнее Сочи

По данным национальных туроператоров, на долю Краснодарского края приходится 43% всех майских бронирований в России. Однако внутри региона произошла ротация: Анапа приняла на себя 46% спроса, в то время как Сочи — только 36%.

Эксперты объясняют это «ценовым барьером». Стоимость отдыха в Сочи в 2026 году выросла настолько, что даже лояльные туристы начали выбирать Геленджик или Анапу. В результате загрузка некоторых сочинских отелей упала до 45–55%, что заставило бизнесменов идти на уступки и предлагать скидки, чтобы привлечь гостей на короткие трехдневные каникулы (в этом году россияне отдыхают по три дня: с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая).

Цены на отдых: от премиального «все включено» до бюджета

Стоимость трех ночей у моря в начале мая сильно варьируется в зависимости от уровня сервиса и города:

Анапа (5 звезд, «все включено»): от 70 тысяч рублей на двоих. Для семьи с двумя детьми ценник начинается от 90 тысяч рублей.

Геленджик (4 звезды, «ультра все включено»): от 67 тысяч рублей на двоих, доплата за детей составит около 15 тысяч.

Сочи (4 звезды): от 75 тысяч рублей за три ночи.

Бюджетный сегмент: В Сочи все еще можно найти номера за 3,5–4 тысячи рублей в сутки с завтраками на второй береговой линии. Санатории с лечением и полным пансионом предлагают варианты от 3950 рублей с человека в сутки.

«Температурные качели»: что готовит погода на майские

Синоптики предупреждают: стабильного тепла в начале мая 2026 года ждать не стоит. Из-за активной перестройки атмосферных процессов регион столкнется с «температурными качелями». 1 и 2 мая столбики термометров поднимутся до комфортных +15…+20 градусов, однако вероятность осадков остается высокой.

Метеорологи напоминают об исторической непредсказуемости месяца: если в 1970 году в эти дни было +31, то в 1988-м температура опускалась до +1 градуса. Холодные воздушные массы с севера все еще находятся близко к южным границам, поэтому туристам советуют брать с собой теплую одежду для вечерних прогулок.

Советы экспертов по бронированию в 2026 году

Дмитрий Богданов, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, рекомендует не ограничиваться популярными онлайн-агрегаторами. В текущем году многие выгодные предложения от санаториев и частных отелей доступны только через опытных турагентов или при прямом обращении.

Особое внимание отельерам советуют уделить «автотуристам» из соседних регионов (Ростовской области и Ставрополья), так как перебои с авиасообщением продолжают влиять на логистику. Тем, кто ищет качественный отдых по адекватной цене, стоит поторопиться: объекты с хорошим соотношением цены и качества уже заполнены более чем на 70%.