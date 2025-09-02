Сочинская блогерша ответит за призыв не платить мигрантам

Блогер из Сочи оказалась в центре внимания правоохранительных органов после публикации видеоролика с резкими высказываниями в адрес трудовых мигрантов. Об этом информирует новостное агентство «Регнум».

В своем обращении к подписчикам она призвала соотечественников отказаться от приобретения товаров у иностранных граждан, сдачи им жилья в аренду и выплат им денег.

Она аргументировала свою позицию тем, что, по ее наблюдениям, значительное число приезжих ежегодно нарушает законодательство и проявляет неуважение к российским культурным обычаям. Кульминацией её эмоционального высказывания стала фраза: «Завтра эти мигранты пойдут и пристанут к вашему ребенку».

Данная публикация стала основанием для обращения в правоохранительные органы. Была инициирована проверка по факту возможного возбуждения розни на почве межнациональной вражды.

В ходе доследственного изучения обстоятельств сотрудники полиции пока не усмотрели в действиях гражданки явных признаков состава преступления.

Сама автор видео предположила, что поводом для жалобы могли послужить либо сами мигранты, либо их правозащитники, а также потенциальные недоброжелатели.

Она также уточнила свою позицию, заявив, что ее критика направлена исключительно на тех иностранцев, которые сознательно пренебрегают нормами российского права и общественного порядка.

После распространения новости о визите полиции и начатой проверке оригинальное видео было удалено с её страницы в социальной сети.

Ранее сообщалось о том, что свыше 250 детей мигрантов не прошли экзамен по русскому языку.