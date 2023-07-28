Сочинские пляжи закрыли из-за сильного ветра и шторма

Во всех зонах отдыха подняли красные флаги, которые видно издалека, а на входе на сами пляжи натянули сигнальные ленты, привлекающие внимание.

Еще вчера в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение на сегодняшний день. На ближайшие три дня прогнозируют ливни, порывы ветра до 25 метров в секунду. Дождя сегодня нет, но небо пасмурно, по всему городу гуляет сильный ветер, а в море бушует шторм. Поэтому все городские пляжи, которые находятся вдоль центральной набережной «Маяк», закрыли. Тех, кто все-таки проходит на пляжи и располагается там, спасатели просят покинуть берег.

Об этом сообщили РИА Новости. По мнению метеорологов, не исключено заметное ухудшение погоды. Над морем могут проявиться смерчи, в случае дождя реки начнут выходить из берегов.