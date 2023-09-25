Софи Лорен перенесла операцию после перелома бедра
Фото: [© Григорий Сысоев/РИА Новости]
Известная киноактриса, которой буквально на днях исполнилось 89 лет, упала у себя дома и сломала бедро в нескольких местах.
Происшествие произошло в Женеве, где проживает известная киноактриса. А о самом инциденте сообщил ресторан, который носит ее имя. Лорен должна была открыть заведение на следующий день после ЧП.
«Актрису немедленно доставили в больницу для проведения обследования, у нее были обнаружены несколько переломов бедра», - заявили представители ресторана Sophia Loren Restaurant, который расположен на юге Италии.
Об этом сообщили РИА Новости. Рядом с Лорен в медицинском учреждении находятся ее сыновья Карло и Эдоардо. Они прибыли туда, чтобы поддержать свою мать в тяжелую для нее минуту.