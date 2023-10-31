София Ротару долгие годы скрывалась под своими сценическим псевдонимом

Многие уже привыкли к звучному сочетанию имени и фамилии известной певицы. Однако, лишь некоторые знают о том, что скрывается за эстрадным прозвищем. Об этом и рассказал портал «Дни.ру» .

Известно, что исполнительница родилась в селе Маршинцы, которое до 1940-го года было частью Румынии. Поэтому фамилия у звезды в метрике была Ротарь. Иногда она даже убирала мягкий знак. Например, это можно заметить в титрах фильма «Червона рута». К слову, у певицы в 2023 году вышел альбом с одноименным названием.

А позже вместо вспомогательного «ь» появилась гласная «У». Так посоветовала сделать Эдита Пьеха, поскольку на молдавский манер это звучит намного эффектнее и звучнее. Участь с заменой букв настигла и имя певицы. Софья Ротарь решила использовать в псевдониме женское «София».