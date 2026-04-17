Союз напугал жителей Петербурга: пугающее видео «космической медузы» в облаках засняли жители

Световое шоу в ночных облаках

Местные жители начали массово публиковать в социальных сетях кадры странного небесного объекта. На видеозаписях отчетливо виден ярко-белый луч, движущийся между облаками. Характерная форма свечения с расширяющимся шлейфом возникла из-за отражения солнечного света от выхлопных газов ракеты в верхних слоях атмосферы, где солнце уже или еще освещает горизонт. Это явление традиционно называют «медузой» из-за его специфической визуальной структуры.

Успешный запуск Минобороны

Причиной появления оптического эффекта стал плановый запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Старт состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области. Как сообщили представители силовых ведомств, ракета вывела на орбиту космические аппараты в интересах Министерства обороны. Боевой расчет космических войск провел запуск в штатном режиме, а наземные измерительные комплексы взяли носитель на сопровождение сразу после старта.

География видимости

Несмотря на то, что космодром расположен более чем в 600 километрах от Санкт-Петербурга, ясная погода и большая высота полета позволили наблюдать след от двигателей на огромных расстояниях. Плесецк остается ключевой площадкой для запусков на полярные орбиты, и подобные «космические медузы» регулярно становятся ярким событием для жителей Ленинградской, Вологодской и Архангельской областей.