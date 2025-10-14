Союз пациентов попросил Путина отказаться от изменения системы ОМС
РБК: Всероссийский союз пациентов просит отказаться от изменений в системе ОМС
Фото: [Медиасток.рф]
В России может серьезно измениться система обязательного медицинского страхования. Союз пациентов выразил серьезную озабоченность готовящимися поправками и обратился за поддержкой. Об этом также сообщил РБК.
Всероссийский союз пациентов направил обращение президенту Владимиру Путину с просьбой пересмотреть законопроект Минздрава. Речь идет о поправках, которые позволяют региональным властям передавать функции страховых медицинских компаний территориальным фондам ОМС. Это обращение также было адресовано министру здравоохранения Михаилу Мурашко и председателю Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерию Фадееву.
В Союзе опасаются, что реализация этих изменений приведет к фактическому уходу страховщиков из системы обязательного медстрахования. Они считают, что именно страховые компании ориентированы на права пациентов. В Минздраве придерживаются иной позиции. Там уверены, что такой шаг поможет сделать предоставление медицинских услуг в рамках ОМС более эффективным, а также улучшит контроль за их качеством.
Ранее стало известно, что россиянам могут разрешить прикрепляться к новым поликлиникам несколько раз в год.