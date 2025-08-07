«Союз промышленников и предпринимателей» Балашихи провел очередное заседание правления

Встреча прошла в полном составе и была посвящена вопросам развития бизнеса и города.

В ходе заседания обсудили подготовку мероприятий к празднованию Дня города Балашихи. В этом году городскому округу Балашиха исполняется 195 лет. Основной день празднования назначен на 13 сентября. Праздничные мероприятия и концерты пройдут в учреждениях культуры, спорта и образования города. Центральными площадками станут парки «Пехорка» и «Пестовский».

«В этом году принято решение сделать 13 сентября основным днем празднования Дня города. Традиционно мы уже начинаем проводить с конца августа дни микрорайонов. Это очень, мы считаем, правильная история празднования дня города, учитывая, что у нас очень разбросаны микрорайоны и некоторые остаются без праздников. Естественно, мероприятия запланированы во всех наших учреждениях культуры, спорта, образования», — сообщила начальник Управления культуры г.о. Балашиха Светлана Шарцева.

Обсудили также выпуск второго номера журнала «Деловые люди» — его содержание и состав редакционной коллегии. Особое внимание было уделено изданию книги к 80-летию Победы, которая создается при поддержке администрации городского округа и руководителей предприятий. В книге подробно описан вклад Балашихи и местных жителей в Великую Отечественную войну. Презентация книги запланирована на начало сентября.

«Заседание прошло продуктивно. Администрация округа поддержала предложенные инициативы и разъяснила планы на будущее. Обсуждены ключевые темы, которые станут основой для дальнейшей работы», — рассказал Игорь Ряпин, генеральный директор авиационной корпорации «Рубин».

«Союз промышленников и предпринимателей городского округа Балашиха» продолжит активную работу по поддержке новых проектов и увеличению взаимодействия бизнеса и администрации города для развития социальной, культурной и экономической сфер округа.