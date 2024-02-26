Союз ритуальных агентов готовит Алибасову стеклянный гроб и памятник с унитазом
Союз ритуальных агентов готовит Алибасову стеклянный гроб и памятник с унитазом
Фото: [Личный архив Стаса Барецкого]
Стало известно, что Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после ишемического инсульта. Но, по словам шоумена Стаса Барецкого, Алибасов звонил ему из больницы как президенту Союза профессиональных ритуальных агентов и попросил подготовиться к похоронам.
«Мы сейчас уже заказываем ему редкий стеклянный гроб, называется «Спящая красавица». Вернее, сам он деревянный, а крышка стеклянная. Бари Каримович просил, чтобы его было видно. Памятник просил с юмором, чтобы напоминал о его золотом унитазе. Возможно, он даже будет сидеть на унитазе. Привезем для статуи индийский черный камень», — рассказал Барецкий в беседе с корреспондентом онлайн-издания «Подмосковье сегодня».
Шоумен назвал Алибасова великим человеком и продюсером советской эпохи, но отметил, что годы берут свое. Барецкий считает, что образ жизни Бари Каримовича нездоровый и что его организм подкосила история с выпитым случайно «Кротом».
«Человек отравился, и, видимо, не восстановился до сих пор. А потом начались суды, а они знаете, как убивают нервную систему? Но вполне может быть, что Бари Каримович и выкарабкается. А памятник оставит себе на будущее. Люди у нас заблаговременно к таким вещам готовятся», — отметил Барецкий.