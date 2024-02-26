Союз ритуальных агентов готовит Алибасову стеклянный гроб и памятник с унитазом

«Человек отравился, и, видимо, не восстановился до сих пор. А потом начались суды, а они знаете, как убивают нервную систему? Но вполне может быть, что Бари Каримович и выкарабкается. А памятник оставит себе на будущее. Люди у нас заблаговременно к таким вещам готовятся», — отметил Барецкий.