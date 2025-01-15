Сок из одного популярного фрукта оказался лучшим защитником от импотенции

Ученые из Китая обнародовали исследование в международном научном журнале The Ageing Male, где указали, что виноградный сок может помочь в борьбе с эректильной дисфункцией или существенно снизить риски развития импотенции. Об этом пишет сайт aif.ru с комментарием врача-психоэндокринолога и президента Российской диабетической ассоциации Михаила Богомолова.

Ученые установили, что виноградный сок богат фенольными соединениями, которые благотворно влияют на сердце и сосуды. Кроме того, исследование показало, что фрукт и его сок улучшает функцию эндотелия и защищает пещеристые тела полового члена. При этом подчеркнули, что темные сорта винограда полезнее, как и напитки из него. Регулярное употребление такого фруктового сока способно стать отличной профилактикой импотенции, заключили эксперты.

Однако есть вторая сторона, на которую указал врач Богомолов. Он напомнил, что сок винограда не только кладезь витаминов, но и очень фруктозный напиток.

«Мы проводили эксперимент и выяснили, что стакан виноградного сока (200 мл) повышал глюкозу крови на 4-5 ммоль/л. Это достаточно много, и поэтому виноградный сок, в отличие от большинства других ягодных и фруктовых соков, мы совсем не рекомендуем людям с сахарным диабетом», — прокомментировал российский эксперт.

Врач рекомендовал виноградный сок только спортсменам или людям с активной физической нагрузкой на регулярной основе, чтобы жидкость не превращалась в организме в жиры.

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