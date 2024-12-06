Эксперт Нгуен пояснила безопасность глутамата натрия

Глутамат натрия, или пищевая добавка E621, нередко воспринимается как вредная. Эксперт Нгуен Хай Иен развеяла мифы, связанные с данной добавкой. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, научные исследования не показали никакой связи между умеренным употреблением глутамата и проблемами со здоровьем, к тому же он разрешен к применению Всемирной организацией здравоохранения. В нашей стране данный усилитель вкуса также считается безопасным.

Эксперт подчеркнула, что в продуктах питания, в которые официально разрешено добавлять глутамат, норма его содержания составляет до 10 г на килограмм, то есть всего 1%. Также имеются приправы и пряности, в которых использование глутамата и вовсе не ограничено.

По ее мнению, в целом глутаматом натрия является соль глутаминовой кислоты, которая, в свою очередь, является одной из 20 аминокислот, входящих в состав любого белка. Помимо этого, он также присутствует и в натуральных продуктах: в пище с высоким содержанием белка, морепродуктах, овощах, сырах, грибах, помидорах.

Ранее диетолог Чухачева назвала глутамат натрия полезной альтернативой соли.