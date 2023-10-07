WarGonzo в соцсетях опубликовал ироничное видеопослание украинским военнослужащим от российских бойцов, находящихся на Запорожском направлении.

Как приводится в публикации, российские военные предложили своим визави поднять чарку-другую за здоровье президента РФ Владимира Путина, который сегодня, 7 октября, отмечает свой 71-й день рождения.

В ролике напоминается, русский солдат отличался всегда не исключительно храбростью со смекалкой, а также превосходным чувством юмора.

Ранее сообщалось, что Владимира Путина поздравили с днем рождения губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев и еще ряд глав государств и политических деятелей.

Сам Путин в свой праздник нашел немного времени для неформального общения с президентом Узбекистана. Глава государства прокатил Шавката Мирзиёева на новом внедорожнике Aurus.