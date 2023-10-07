Путин в свой День рождения покатал президента Узбекистана на российском Aurus

Владимир Путин показал свой бронированный президентский автомобиль Aurus Komendant своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву. При этом, глава российского государства сам сел за руль

На распространенных пресс-службой Кремля кадрах видно как Путин попросил водителя выйти из машины, сказав, что сам поведет автомобиль. После чего пригласил сесть с ним рядом Мирзиёева. Последний с улыбкой согласился.

Также сообщается пресс-службой Кремля, что Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев приняли в субботу, 7 октября, участие в запуске поставок газа из России в Узбекистан через территорию Казахстана.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Владимира Путина с Днем рождения.