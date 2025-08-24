Солдаты СВО стали жертвами мошенников в Шереметьево — четверо из них в розыске

Участники ОПГ, обвиняемой в многомиллионных хищениях у военнослужащих в Шереметьево, скрылись. Всего по делу о вымогательствах и мошенничестве арестованы около 30 человек. Об этом сообщило РИА Новости, ознакомившись с судебными материалами.

Четыре участника преступной группы, обвиняемой в систематических хищениях у военнослужащих в аэропорту Шереметьево, скрылись от следствия. Согласно судебным материалам, в отношении разыскиваемых лиц требуется предъявить заочные обвинения и избрать меры пресечения.

Всего по делу арестованы около 30 человек, включая предполагаемого организатора Алексея Кабочкина. В состав группы входили в том числе сотрудники линейного управления МВД в аэропорту. Преступники специализировались на завышении цен за такси: изначально разумная сумма в 1-2 тыс. р. в конце поездки превращалась в 40-120 тыс. р.

При отказе оплатить завышенные тарифы потерпевшим угрожали физической расправой. В некоторых случаях военнослужащих спаивали и похищали деньги с банковских карт через терминал. Зафиксированы эпизоды краж на суммы от 28 до 615 тыс. р. Следствие объединило 14 уголовных дел в одно производство, изучается 20 эпизодов преступной деятельности.

