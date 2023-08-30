Солиста группы Backstreet Boys обвинили в насилии над несовершеннолетней

Пожелавшая остаться неизвестной девушка заявила, что неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны Картера в 2003 году. Тогда ей было всего 15 лет, тогда как самому музыканту – 23. По словам женщины, Картер напоил ее и изнасиловал на яхте.

Адвокат музыканта Дел Хейз отметил, что 20 лет назад эта женщина выдвигала те же самые обвинения, которые были признаны безосновательными. По его словам, ничего нового она не добавила.

Это уже третий случай за последние годы, когда Картера пытаются обвинить в сексуальных преступлениях, которые он якобы совершил в молодости.

Исполнитель отвергает все предъявленные обвинения и уже подал встречный иск против обвинявших его женщин.