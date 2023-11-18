Солисты группы «Би-2» назвали Россию мировым злом, а большинство россиян — умственно отсталыми

Участников группы «Би-2» необходимо в обязательном порядке признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у музыкантов все имеющееся в наличии имущество в РФ. К этому, как передает SHOT, призвали в общественной организации «Зов народа».

Причиной гнева общественников стали недавние откровения 51-летнего солиста музколлектива Лёвы* (Егор Бортник), который сообщил в соцсетях, что во всю закупает для нужд ВСУ транспорт. Помимо этого, он пообещал отстаивать интересы Украины до конца СВО.

«Лёва* также назвал Россию мировым злом, а большинство жителей РФ — умственно отсталыми. Позже он удалил эти комменты», - приводится в публикации.

Отмечается, что требование наказать музыкантов за измену уже поступило в письменном виде в Генпрокуратуру, СК РФ и российский Минкульт.

Напомним,. сразу после начала Россией СВО на Украине в 2022 году музыканты «Би-2» сбежали на Кипр. После чего Бортник* систематически позволял себе оскорбительные высказывания в адрес россиян и властей РФ.