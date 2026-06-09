Соляные горы Египта стали туристической сенсацией: тысячи туристов имитируют зиму посреди пустыни

В Египте неожиданный туристический бум переживает город Порт-Саид и его сосед Порт-Фуад. Причина — соляные горы, которые за первую неделю июня привлекли тысячи путешественников, жаждущих необычных фото и оздоровления. Отчет местных властей подтверждает, что техногенные исполины превратились в главную точку притяжения в регионе Суэцкого канала, передает « Турпром ».

Белоснежные массивы чистейшей поваренной соли, добываемой на местных приисках, визуально копируют альпийские горнолыжные курорты. Туристы позируют на их фоне в летней одежде, создавая сюрреалистичные кадры, где жара соседствует с иллюзией вечных снегов. Помимо эстетики, у гор есть и оздоровительный эффект: воздух, насыщенный ионами соли, очищает дыхательные пути и помогает при затяжных простудах. Локация стала вирусным хитом среди молодежи и семей с детьми, которые устраивают на склонах шуточные «зимние» игры.

Эксперт по Египту Фуад эль Гохари отметил, что Порт-Фуад долго оставался в тени массовых курортов Красного моря, но теперь регион превратился в международную туристическую Мекку. По его словам, главный плюс для россиян — копеечная стоимость поездки, а сами склоны дарят уникальные кадры.

Однако, как предупреждают специалисты, соль экстремально едкая. Подниматься на горы в открытых шлепанцах или босиком опасно — крупные кристаллы работают как наждак и мигом стирают кожу в кровь. Для восхождения нужны только закрытые плотные кроссовки. Также обязательны качественные солнцезащитные очки с УФ-фильтром, поскольку ослепительная белизна соляных пластов бьет по глазам не хуже горного ледника.