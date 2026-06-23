Солнечная панель вместо розетки: путешественник из Подмосковья идет пешком по Кавказской тропе 1600 км

Вместо офисной рутины — горные хребты и 10 часов ходьбы в день. Житель Подмосковья Владимир Пискунов отправился в одиночное путешествие по Кавказской тропе. Его маршрут — самый длинный за все время: от Дербента до Сочи, почти 1600 километров через 8 регионов страны. Сейчас он добрался до села Кумух в Дагестане — одной из остановок на пути, передает rgvktv.ru .

За плечами у геодезиста — 15-килограммовый рюкзак, в котором есть все для автономной жизни: солнечная панель для зарядки гаджетов, спальник, надувной коврик и палатка, которую он ставит за 10–15 минут. Еду готовит на газовой горелке. Ежедневно на прохождение тропы у путешественника уходит больше 10 часов.

В Дагестан Владимир приезжает уже в шестой раз. Три года назад он впервые осилил маршрут от Дербента до Кубачи. С особой теплотой он вспоминает, как в непогоду местные жители предлагали ему кров и еду, а их бескорыстие и гостеприимство трогают его больше всего. Сейчас перед покорителем тропы стоит амбициозная цель — преодолеть 1600 километров и завершить путь в Краснодарском крае.