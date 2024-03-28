Солнечногорская больница представила реабилитационное оборудование на выставке «Россия»
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Солнечногорская больница представила современное реабилитационное оборудование на выставке-форуме «Россия». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Реабилитационное отделение начало работать на базе учреждения в 2022 году. Для пациентов обустроено шестьдесят коек.
В отделении оказывают помощь людям, которые перенесли заболевания ЦНС и опорно-двигательного аппарата, удаление опухолей.
«На выставке мы рассказываем о современных подходах в реабилитации и показываем оборудование, которое используем в работе. Это подвесная реабилитационная система, многофункциональный физиотерапевтический аппарат и другая медтехника», - рассказала главврач больницы Лариса Борисова.