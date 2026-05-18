Солнечный удар по весне: майская погода в Москве внезапно превратилась в курортную

Жителей российской столицы предупредили о приходе аномально жаркой погоды, нехарактерной для конца весеннего сезона. Начиная с понедельника, 18 мая 2026 года, синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться мощным воздушным потоком, который принесет в город июльский зной. Прогнозируется, что столбики термометров могут достигнуть тридцатиградусной отметки. Об этом сообщает РИА Новости .

Влияние сибирского антициклона и температурные показатели

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, кардинальное изменение погодных условий связано с усилением влияния западного крыла сибирского антициклона. Благодаря этому в городе окончательно распогодится, а облачность рассеется.

В ночные часы понедельника еще сохранялась незначительная вероятность кратковременных осадков при температуре от +14°C до +17°C, однако днем солнце максимально прогреет столичный воздух. По прогнозам метеорологов, максимальная температура в мегаполисе составит от +27°C до +30°C. Такие показатели превышают среднюю многолетнюю климатическую норму мая сразу на 10–11 градусов.

Продолжительность волны тепла и риски температурных рекордов

Наступившая рабочая неделя полностью пройдет под знаком аномальной жары. Метеорологи констатируют, что пиковые значения зноя (вплоть до +31°C) задержится в Москве как минимум до пятницы, 22 мая. Во вторник и среду дневные температуры вплотную приблизятся к историческим рекордам сорокалетней давности. Из-за сильного прогрева и накопления влаги в атмосфере во второй половине недели — в среду, четверг и пятницу — после полудня в отдельных районах города и Подмосковья возможны локальные скоротечные дожди, переходящие в грозы.

Резкое изменение погоды и похолодание в выходные дни

Жаркий и засушливый период завершится ближе к концу недели. Согласно предварительным синоптическим картам, в предстоящие выходные дни через Центральную Россию начнется активное перемещение холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой комплекс неблагоприятных метеоусловий: интенсивные грозовые ливни, местами переходящие в град, и шквалистые усиления ветра. Вместе с осадками в столичный регион придет долгожданная прохлада — температура воздуха резко опустится до вполне комфортных дневных показателей в пределах от +20°C до +25°C.