Солнце готовит сюрприз: Землю накроет магнитная буря в разгар рабочего дня

По данным ученых, причиной возможных возмущений является прохождение мимо планеты потока солнечной плазмы, выброшенного с поверхности Солнца 6 января. При этом прогноз охарактеризован как неустойчивый из-за значительного бокового смещения облака плазмы. Небольшое отклонение потока в сторону от Земли может привести к тому, что возмущений не будет, в то время как отклонение в другую сторону способно вызвать более заметные колебания магнитного поля.

Уровень солнечной активности в настоящее время оценивается как низкий. Существенного усиления вспышечной активности в ближайшие дни не прогнозируется. В течение последующих двух суток возможно умеренное увеличение скорости солнечного ветра, что связано с выходом на линию Солнце-Земьи корональной дыры нестандартной формы.

Ранее сообщалось, что сотни пассажиров из Москвы вторые сутки не могут долететь до Махачкалы.