Сотни пассажиров из Москвы вторые сутки не могут долететь до Махачкалы

Более двухсот пассажиров, вылетевших из Москвы в Махачкалу, оказались в центре транспортного коллапса, который длится уже свыше 24 часов. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Baza.

Рейс, первоначально запланированный на дневное время 6 января из аэропорта Внуково, столкнулся с чередой переносов и изменений маршрута, оставив людей в состоянии неопределенности.

Как стало известно, после многочасовой задержки самолет все же вылетел вечером, однако не смог приземлиться в пункте назначения. Аэропорт Махачкалы не принял воздушное судно, и его перенаправили на запасной аэродром в Астрахань. По данным телеграм-канала, ситуация усугубилась тем, что пассажиров не выпустили из салона. После этого самолет отправился в Минеральные Воды, где людям, наконец, позволили сойти на землю.

Новый вылет в Махачкалу был запланирован только на следующий день, что фактически означало для людей сутки скитаний. По информации пассажиров, авиакомпания предоставила им минимальную компенсацию — 500 рублей на питание и 100 рублей на воду. Этой суммы, по их словам, недостаточно для полноценного перекуса в условиях высоких аэропортовских цен.

