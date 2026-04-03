Солнце сегодня, 3 апреля, подарило петербуржцам лишь несколько минут своего света — ранним утром, когда на востоке ненадолго разошлись облака, лучи успели пробиться сквозь пелену. Этот краткий миг запечатлели супервидовые веб-камеры города, но уже через несколько минут небо вновь затянуло тучами.

Виной всему — атмосферный фронт, пришедший в Северную столицу с запада. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, фронт с волнами протянулся с юго-запада на северо-восток, принеся с собой облачность и кратковременные дожди. В городе уже начались осадки, которые, по прогнозам, будут идти местами в течение дня.

Температура воздуха в Петербурге составит от +6 до +8 градусов. В Ленинградской области ожидается от +3 до +8 градусов, однако местами воздух может прогреваться до +13 градусов. Западный ветер разгонится до 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление установится на отметке 755 миллиметров ртутного столба, что ниже климатической нормы.

Что ждет горожан в выходные?

Синоптики предупреждают: суббота и воскресенье, 4 и 5 апреля, принесут заметное похолодание. По словам синоптика прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, дневная температура опустится до +3…+5 градусов, что почти вдвое холоднее, чем в пятницу. При таком резком перепаде не исключен мокрый снег — правда, вероятнее всего, он пройдет не в самом городе, а на севере и востоке Ленинградской области.

В субботу ночью ожидается +1…+3 градуса, днем +5…+7 градусов с местами небольшими дождями. Воскресенье будет облачным, возможны осадки.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов ранее отмечал, что похолодание продлится в первой декаде апреля, но в целом месяц ожидается близким к климатической норме, с осадками даже ниже нормы — 60–100%.

Март же, напомним, стал самым теплым в истории метеонаблюдений: средняя месячная температура составила +4,7 градуса, солнце светило 25 дней, а осадков выпало всего 61% от нормы.