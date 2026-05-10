Солнце начало выжигать космический мусор с орбиты Земли: все из-за мощных вспышек в мае

Индийские астрофизики установили прямую связь между состоянием Солнца и скоростью падения техногенных объектов в земную атмосферу. Исследование показало, что в периоды пиковых нагрузок на светило процесс естественного самоочищения космоса значительно ускоряется.

Механизм влияния Солнца на термосферу

Ученые из Космического центра имени Викрама Сарабхая объяснили, что солнечные циклы продолжительностью около 11 лет серьезно меняют плотность верхней части земной атмосферы. Во время максимумов активности поток экстремального ультрафиолетового излучения разогревает термосферу, заставляя ее расширяться. Это создает дополнительное аэродинамическое сопротивление для объектов, находящихся на высоте от 600 до 800 километров, что вынуждает их быстрее терять высоту.

Результаты многолетних наблюдений

В рамках исследования эксперты проанализировали траектории 17 космических объектов, включая старые советские аппараты «Космос 44» и американские спутники «Эксплорер 7», за период с 1986 по 2019 год. Выяснилось, что когда активность светила достигает 67–75% от пиковых значений, скорость снижения отработанных ступеней ракет и вышедших из строя зондов резко возрастает. В такие моменты мусор гораздо быстрее входит в плотные слои атмосферы и сгорает.

Значение открытия для космонавтики

Научный сотрудник Айша Ашруф подчеркнула, что полученные данные критически важны для планирования новых миссий. По ее словам, операторам действующих аппаратов придется чаще проводить маневры по коррекции орбиты именно в периоды солнечных максимумов, чтобы избежать преждевременного падения техники. Эти расчеты помогут более точно проектировать системы по борьбе с загрязнением космоса и рассчитывать сроки службы новых спутниковых группировок.