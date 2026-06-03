В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о самой мощной за полтора месяца вспышке на Солнце. Событие класса M9.3 зарегистрировали 3 июня в 04:36 по московскому времени практически в центре солнечного диска.

По данным ученых, это сильнейший взрыв с 24 апреля, когда за сутки произошли сразу две вспышки высшего класса X. Специалисты уточнили, что до порога X нынешнему событию не хватило около семи процентов. При этом данные приборов не подтверждают выброс плазмы в сторону Земли, поэтому пока вспышка считается безобидной.

Астрономы признались, что еще сутки назад шансов на такое событие практически не было: ситуация на Солнце начала осложняться накануне в середине дня. С тех пор на звезде примерно каждые семь часов фиксируются вспышки нарастающей интенсивности. По прогнозам, следующая — уже выше класса X — может произойти около полудня по московскому времени.