Солнце выходит из спячки: гигантские черные пятна приближаются к видимой стороне

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировали появление на Солнце гигантских темных пятен, которые в ближайшие дни изменят космическую погоду. Как сообщили ученые в своем Telegram-канале, солнечная активность, до этого находившаяся на минимуме, начнет расти.

По их словам, пятна пока находятся на обратной стороне светила и выйдут на видимую сторону через один-два дня, однако происходящие высоко в короне вспышки уже частично просматриваются из-за горизонта и ломают прежний спокойный график. Астрономы отметили, что автоматический аппарат Solar Orbiter, наблюдающий за Солнцем с той стороны, передает сигналы о распаде активных областей, но окончательные выводы делать рано, пока явление не удастся увидеть напрямую.

В ИКИ РАН добавили, что магнитосфера Земли в настоящий момент остается спокойной, и в ближайшее время магнитных бурь не ожидается.