Солнце взорвалось 26 раз за сутки: что за рекорд случился 5 июля и почему Земле это уже не страшно

Солнце выдало рекордный за последние два года суточный всплеск активности. Пятого июля зафиксировано 24 вспышки категории C и выше по универсальному всемирному времени и 26 — по московскому. В обоих случаях это максимальное значение с 2024 года. Об этом сообщает ИКИ РАН.

Впрочем, повлиять на Землю эти события уже практически не способны. Крупные группы пятен, включая одну из самых больших за десятилетие под номером 4478, сместились на западный край солнечного диска и в ближайшие сутки уйдут на обратную сторону звезды. Потоки рентгеновского излучения, всю последнюю неделю повышенные в десятки раз, уже сегодня начнут ослабевать, и если новых очагов активности не появится, к середине недели Солнце снова погрузится в спячку. У активных центров еще остается время на пару прощальных вспышек, но шансов, что группы пятен переживут двухнедельное путешествие по обратной стороне и вернутся к Земле в двадцатых числах июля, немного. Завершилась и вторая по силе в этом году магнитная буря, наблюдавшаяся в субботу: геомагнитные индексы и параметры солнечного ветра пришли в норму.