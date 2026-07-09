Солнце застрянет между небоскребами: Нью-Йорк ждет последний летний Манхэттенхендж

Нью-Йорк готовится к последнему летнему Манхэттенхенджу в этом году. Как пишет W1 , редкое астрономическое явление, при котором заходящее солнце идеально вписывается в коридоры между небоскребами, произойдет в ближайшие выходные.

Главное шоу ожидается в субботу вечером. Синоптики прогнозируют, что к моменту заката облачность начнет рассеиваться после прохождения холодного фронта, и шансы увидеть полное выравнивание солнечного диска между зданиями весьма высоки. Закат наступит в 20:28 по восточному времени при температуре около плюс 27 градусов. Воскресенье обещает быть еще более удачным: преимущественно ясная погода позволит наблюдать вторую фазу — «половину Солнца», когда нижняя часть диска уже уходит за горизонт, а верхняя остается отчетливо видимой между кварталами.

Манхэттенхендж возникает дважды в год благодаря строгой прямоугольной планировке острова, где большинство улиц ориентировано с востока на запад, и траектория заходящего солнца совпадает с их направлением. Это превращает город в гигантскую фотоплощадку, куда стекаются тысячи зрителей.