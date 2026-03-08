Солнце живет своей жизнью: ученые увидели изменения внутри гиганта

Ученые проанализировали данные шести телескопов за четыре десятилетия и выяснили, что внутренняя структура звезды меняется от цикла к циклу. Открытие поможет точнее прогнозировать космическую погоду и ее влияние на Землю.

Международная группа астрономов подвела итоги многолетнего мониторинга светила. Специалисты Бирмингемского и Йельского университетов изучили сведения, собранные за 40 лет сетью телескопов BiSON. Результаты работы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Солнце подчиняется 11-летнему ритму магнитной активности, периодически достигая фазы затишья, именуемой солнечным минимумом. Ученые сопоставили четыре таких минимума, охвативших промежуток с 21-го по 25-й циклы. Для анализа использовались колебания, порождаемые звуковыми волнами внутри звезды. Эти микроколебания несут информацию о плотности, температуре и движении вещества в недрах.

Выяснилось, что минимум, пришедшийся на 2008–2009 годы (переход между 23-м и 24-м циклами), существенно отличался от остальных. В тот период зафиксировали аномально сильный гелиевый сбой. Скорость звука во внешних слоях оказалась выше, что свидетельствует о возросших давлении и температуре газа. Одновременно магнитное поле демонстрировало ослабленные характеристики.

Профессора Билл Чаплин и Сарбани Басу пояснили значимость находки. Понимание вариаций внутреннего состояния светила позволит точнее предсказывать грядущие циклы активности. Это, в свою очередь, улучшит прогнозирование космической погоды, влияющей на работу радиосвязи, спутниковых систем GPS и наземных энергосетей. Применяемые методики гелиосейсмологии планируется использовать и для изучения других звезд, чтобы оценивать их активность и возможное воздействие на собственные планетные системы.