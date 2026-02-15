«Солнышко на окне»: жительница Подольска превратила подъезд в русскую избу в преддверии Масленицы

В Подольске начали готовиться к одному из самых веселых народных праздников — Масленице, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Жители постепенно наполняют свои дома уютом и праздничным настроением. Например, на улице Мичурина, в доме номер два, первый подъезд теперь встретит гостей и жильцов настоящей русской сказкой.

Инициатором преображения стала жительница по имени Ирина. Она своими руками превратила обычную лестничную площадку в яркий уголок с русским колоритом.

На окне появилось солнышко — главный символ Масленицы, рядом расположились традиционные фигурки и добрые пожелания для всех, кто поднимается по лестнице. Теперь каждый проход через подъезд дарит капельку тепла и напоминает о приближении праздника.

Совсем скоро улицы и дворы округа наполнятся ароматом свежих блинов. А пока жители Подольска вдохновляются примерами таких творческих соседей и сами ищут идеи, как украсить свои дома к широкой Масленице.

Ранее сообщалось, что в Подольске представили экспозицию с головными уборами народностей России.