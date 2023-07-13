Солодуха рассказал, что заработал на своем хите миллион долларов

Как сообщает издание «Утро.ру» , не менее знаменитая песня исполнителя, чем он сам, под названием «Здравствуй, чужая милая», принесла Солодухе не менее 1 млн долларов, начиная с 1992 года.

Эта композиция уже стала визитной карточкой музыканта. По его словам, без нее не обходится ни один праздник. Однако, несмотря на такую большую популярность, Солодуха нисколько не устал за 32 года.

Благодаря песне «Здравствуй, чужая милая» исполнитель стал одним из самых богатых артистов в Беларуси. Из-за чего Александр Солодуха радует дорогими подарками не только самого себя, но и близких ему людей. Так родственникам он купил квартиры и машину. А еще он имеет во владении собственный загородный дом.

Стоит отметить, что Солодуха получает довольно небольшую пенсию – примерно 15 тысяч российских рублей.