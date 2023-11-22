Соловьев, публично оскорбивший Собчак, попросил ее не учить его манерам

Недавно он раскритиковал звезду «Дома-2» за интервью с Захаром Прилепиным. Об этом ведущий заговорил на шоу «Полный контакт», где признался, что еще не встречал настолько глупых и недалеких людей, как Собчак. Также Соловьев назвал ее позором для МГИМО, о чем пишет издание «Утро.ру».

Соловьев попросил Собчак воздержаться от комментариев к его работе и не учить его манерам. Сама журналистка советовала телеведущему обратиться за психологической помощью. Этот и другие конфликты продолжают привлекать широкое внимание общественности.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Собчак угодила в скандал с уволенным из МГУ преподавателем из-за выступления Урганта.