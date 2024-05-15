Сомнолог Бузунов нашел научное объяснение «вещих» снов

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал KP.RU , почему некоторые люди видят сны, которые потом сбываются наяву. Оказалось, что это не мистический талант: у вещих видений есть научное объяснение.

По словам специалиста, мозг постоянно анализирует действия владельца и пытается его предостеречь. Например, если человеку снится то, как его сбивает машина и на следующий день это происходит. Как отметил Бузунов, человек мог постоянно ходить одним маршрутом в неположенном месте или находиться в сонном состоянии, что и привело к ДТП. Таким образом случившееся лишь проигнорированное предупреждение мозга.

«Вот еще пример: кто-то из родственников пожаловался, что ему плохо. Вам приснилось, что этот человек умер. И вдруг он действительно умер. Вещий сон? В действительности — элементарный прогноз мозга в ответ на жалобы на здоровье. Во время бодрствования мы тоже постоянно что-то прогнозируем: скажем, если прыгнуть с 10-го этажа, то с высокой вероятностью разобьешься. Во сне же мозг строит прогнозы без участия нашего сознания», — отмечает врач.

Такой мощный анализ ситуаций позволяет человеку снижать уровень стресса, так как мозг всегда находит ответ или решение, просто не всегда это очевидно. Появления вещих снов объясняется наукой как феномен «ошибки выжившего».

Также известно, что многие люди склонны к самопрограммированию. Например, если они добиваются успехов в какой-то области и им снятся, как они оказываются в месте мечты. Когда это случается в реальности они списывают это на провидение, хотя это банальный самонастрой и старания.

Сомнолог высказал и еще одну теорию из научной области: мозг обожает дорисовывать картинки в голове. Это можно заметить при эффекте дежавю.

Что касается предсказаний катастроф, общих снов и предчувствий, то наука описывает это как «коллективное сознательно-бессознательное». Часто теория одного человека, даже если фантастическая, начинает внедряться в других. Рассказы, тревоги, сводки новостей: все это формируется в ком тревожности, которая находит выход, в том числе и в снах.