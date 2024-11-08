Сомнолог Кудинов перечислил способы выбора безопасных берушей для сна

По словам врача-сомнолога Павла Кудинова, неправильно подобранные беруши могут повредить кожу слухового прохода и вызвать болезненные ощущения в ушах, а также нарушить естественное выведение ушной серы, что потенциально чревато формированием серных пробок. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что беруши могут быть из плотного силикона, а также из мягкого материала с эффектом памяти. Лучше всего выбирать именно мягкие беруши, которые можно скрутить и вставить в слуховой проход, после чего они раскроются и станут плотно прилегать к стенкам уха. Кроме того, при подборе берушей нужно учитывать и удобство их извлечения: у человека должна быть возможность с легкостью взяться за нитку или выпирающий край и спокойно достать беруши из ушей.

По мнению медика, среди вредных свойств берушей – регулярное давление на кожу, если беруши подобраны неправильно, что может приводить к раздражениям, болезненным ощущениям, образованию корок, а также они нарушают эвакуацию серы из слухового прохода и могут способствовать образованию серной пробки.

Он подчеркнул, что при наличии дискомфорта от берушей в слуховом проходе он маловероятно помешает человеку спать сильнее, чем посторонние шумы.

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