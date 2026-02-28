Сомнолог предупредила о рисках перьевых подушек

Перьевые подушки, считающиеся натуральными и удобными, могут в ряде случаев ухудшать качество сна и самочувствие. Об этом « Газете.Ru » сообщила сомнолог компании «Артрейд» Татьяна Титова.

По ее словам, изделия из пера и пуха не являются однозначно вредными, однако могут вызывать проблемы у людей с повышенной чувствительностью. Биологические материалы способны содержать остаточные белки, которые провоцируют чихание, зуд глаз, кашель и заложенность носа.

Дополнительный фактор риска — накопление пыли и пылевых клещей. Со временем внутри подушки скапливаются частицы кожи и загрязнения, которые при движении во сне попадают в дыхательные пути. Особенно это актуально для людей с аллергией и астмой.

Эксперт также отметила, что со временем перьевые подушки теряют форму и перестают поддерживать шею в правильном положении. Неправильная высота или излишняя мягкость могут вызывать утренние боли, напряжение в плечах и головные боли. Нарушение положения головы способно провоцировать микропробуждения и усиливать храп.

При выборе подушки важны не столько материал, сколько стабильная поддержка и сохранение нейтрального положения позвоночника. Средний срок службы изделия составляет один–два года, после чего его рекомендуется заменить при появлении деформации или дискомфорта.

