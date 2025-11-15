«Сон для слабаков». Премьер-министр Японии призналась, что спит всего 2-4 часа в сутки

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на собственном примере демонстрирует вызовы, стоящие перед главой правительства, отводя на сон всего два-четыре часа в сутки. Естественно, такой экстремальный режим стал причиной для серьезных опасений со стороны как ее коллег, так и медицинских экспертов. Об этом информирует The Guardian.

Яркой иллюстрацией ее рабочего графика стал эпизод, когда Такаити подняла своих помощников в три часа ночи для подготовки к заседанию бюджетного комитета, до начала которого оставалось еще шесть часов.

Сама политик объясняет свою позицию, проводя параллель со своим кумиром — экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер, известной своим аскетичным распорядком дня. При этом Такаичи с иронией отмечает, что подобный образ жизни, скорее всего, негативно отражается на состоянии ее кожи.

Эта личная история разворачивается на фоне общенациональной борьбы Японии с губительной культурой переработок, ведущей к трагическим случаям «кароши» (смертей от переутомления) и разрушающей личную жизнь граждан. Примечательно, что, несмотря на обещания улучшить трудовые условия для населения и поставить во главу угла здоровье работников, сама премьер-министр открыто отказывается от «баланса между работой и личной жизнью».

Тревога по поводу ее самочувствия звучит не только в кругу нынешних соратников. Бывший министр экономики Кэн Сайто выразил искреннюю озабоченность здоровьем 64-летней Такаити, а депутат Кацухито Накадзима в прямом смысле призвал ее больше спать.

Согласно исследованию, приуроченному ко Всемирному дню сна, среднестатистический японец спит в будни 7 часов и 1 минуту, что и так является одним из самых низких показателей среди развитых государств. Однако график г-жи Такаити выбивается даже из этих скромных рамок.

Санаэ Такаити была избрана главой Либерально-демократической партии Японии 4 октября 2025 года, войдя в историю как первая женщина на этом посту. С момента назначения она уже успела провести ряд важных международных встреч, включая участие в саммите АСЕАН в Малайзии, а также переговоры с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось о том, что в Японии россиян считают ленивыми работниками.