Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мособлстройматериалы»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 11 апреля 2024 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования — 105064, Москва, улица Казакова, дом 6, стр. 1 ОАО «Мособлстройматериалы».

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, заполненные и подписанные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Мособлстройматериалы» — 17 марта 2024 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров — акции обыкновенные.

Повестка дня

Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

1. Распределение прибыли, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Избрание Генерального директора Общества.

4. Назначение Аудиторской организации Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Ознакомление акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по адресу: г. Москва, ул. Казакова, д. 6, стр. 1, ОАО «Мособлстройматериалы», офис. 309, в рабочие дни с 10 до 16 .

Контактный телефон: (495) 917 95 87

Совет директоров ОАО «Мособлстройматериалы»