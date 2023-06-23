Сооснователь OceanGate заявил, что причины трагического инцидента с батискафом «Титан» будут устанавливаться долго

Сооснователь компании OceanGate Гильермо Сонлейн, занимающейся туристическими погружениями к затонувшему 111 лет назад лайнеру «Титаник», заявил, что причины трагического инцидента с батискафом «Титан» будут выяснять долго. Об этом предприниматель сообщил телеканалу CNN.

19 июня в Атлантическом океане бесследно пропал батискаф с пятью пассажирами на борту. 22 июня Береговая охрана США нашла обломки аппарата и признала всех членов экипажа погибшими. Предполагается, что «Титан» взорвался из-за давления и повреждений, которые ранее были обнаружены на батискафе.

«На месте работают группы специалистов, которые будут собирать данные в течение следующих нескольких дней, недель, может быть, месяцев, и пройдет еще много времени, прежде чем мы точно узнаем, что там произошло», – сказал Сонлейн.

На борту «Титана» находились основатель компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзад Давуд и его сын Сулеман, исследователь Поль-Анри Наржоле.

Ранее в OceanGate заявили, что целью батискафа был забор проб для проведения ДНК-анализа.

23 июня спасатели обнаружили обломки батискафа. Это оказались посадочная рама и часть обшивки аппарата. Ученые предположили, что гибель членов экипажа произошла мгновенно, так как на судне произошла имплозия – взрыв, направленный внутрь.