Сооснователь группы «Король и шут» попался на дискредитации армии РФ

Суд в Санкт-Петербурге получил протокол о дискредитации ВС РФ на имя бывшего гитариста группы «Король и Шут» Александра Балунова (Балу). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий руководителя пресс-службы судов Дарью Лебедеву.

Музыканту Александру Балунову вменяют нарушение по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Протокол составлен и направлен районным управлением МВД.

Отмечается, что привлечь к ответственности Балу хотят за публикации в личном канале Telegram. С июля по октябрь 2024 года он открыто высказывался о действиях главнокомандующего войсками в рамках СВО, критиковал российскую армию и ставил хэштеги с националистическим лозунгом.

Напомним, что Александр Балунов является одним из основателей рок-группы, наравне с Михаилом Горшеневым и Александром Щеголевым. Участники являлись одноклассниками и решили попробовать уйти в творчество в 1988 году, основав совместными силами коллектив «Контора». Позже группу переименовали в «Король и Шут». С 2006 года Балунов переехал в США.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд назначил Анастасии Ивлеевой штраф за дискредитацию армии РФ.