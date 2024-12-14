Мосгорсуд назначил блогеру Ивлеевой штраф за дискредитацию армии

Штраф назначен в размере 50 тыс. руб. Изначально такое решение вынес суд первой инстанции, который признал блогера виновной в дискредитации ВС РФ. Нарушение относится к группе административных. Анастасия Ивлеева не согласилась с решением и подала апелляцию, которую рассматривал уже Московский городской суд.

ТАСС ознакомился с судебными материалами. Так, в документах указано, что блогер была обязана удалить пост с противоречивой информацией. Однако телеведущая не выполнила данное условие. Именно пост и стал причиной составления административного протокола.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева вышла замуж. В материале интернет-издания «Подмосковье сегодня» собрана подробная информация, кто стал вторым супругом блогера и телеведущей, а также как отреагировали на брак родственники молодоженов.