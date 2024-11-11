Соревнования по четырем видам спорта стартовали в рамках Пушкинской школьной лиги
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
Открытие Пушкинской школьной лиги торжественно прошло в Ивантеевке.
В мероприятии поучаствовал глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
В рамках лиги определят лучших в четырех видах спорта: волейбол, баскетбол, лыжные гонки и мини-футбол, также определят самую спортивную школу муниципалитета. В зональном этапе уже приняли участие 380 учащихся окружных школ.
«Первый сезон ПШЛ стартовал с соревнований по мини-футболу. Благодарю спортсменов за отличную игру! Желаю участникам удачи», - выступил Максим Красноцветов.
Команды выступают перед зрителями – своих игроков пришли поддержать друзья и родные спортсменов. Они подчеркнули, что ребята выкладываются на сто процентов и вкладывают частичку себя в достижения успеха.