Соревнования по четырем видам спорта стартовали в рамках Пушкинской школьной лиги

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В мероприятии поучаствовал глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В рамках лиги определят лучших в четырех видах спорта: волейбол, баскетбол, лыжные гонки и мини-футбол, также определят самую спортивную школу муниципалитета. В зональном этапе уже приняли участие 380 учащихся окружных школ.

«Первый сезон ПШЛ стартовал с соревнований по мини-футболу. Благодарю спортсменов за отличную игру! Желаю участникам удачи», - выступил Максим Красноцветов.

Команды выступают перед зрителями – своих игроков пришли поддержать друзья и родные спортсменов. Они подчеркнули, что ребята выкладываются на сто процентов и вкладывают частичку себя в достижения успеха.