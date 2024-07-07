Соревнования по легкой атлетике «Гран-при Московской области» прошли в подмосковном Подольске

Отмечается, что более 500 юношей и девушек из 19 регионов страны боролись за звание лучших в 12 дисциплинах: в беге на 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, барьерном беге на 100 и 400 метров, прыжках в длину и высоту, метании диска и копья, толкании ядра. При этом только от Подольска были заявлены более ста спортсменов.

Соревнования продолжались два дня, и их результаты станут известны уже завтра, что наверняка вызывает ожидание у участников и болельщиков. Важно подчеркнуть, что подобные события способствуют развитию спортивного движения в регионах и могут стать толчком для молодых спортсменов к достижению новых высот в своих карьерах.