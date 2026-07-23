Экономист Светлана Сазанова в беседе с « Абзацем » рассказала, что на дачном участке площадью 4–6 соток можно заработать до ₽200 тысяч за сезон, выращивая клубнику, ежевику и смородину. Однако такой доход реален лишь при постоянном проживании на участке и тщательном уходе за посадками.

Специалист привела конкретный пример: ее соседка по загородному дому в прошлом летнем сезоне продала 120 килограммов клубники по ₽500 за килограмм, выручив ₽60 тысяч, 150 килограммов смородины по ₽700 за килограмм — это принесло еще ₽105 тысяч, и 60 килограммов ежевики по ₽600 за килограмм, что дало ₽36 тысяч. Общая сумма за сезон составила ₽201 тысячу. Сазанова подчеркнула, что такой способ заработка становится выгодным исключительно при больших объемах урожая.