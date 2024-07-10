Сорок две тысячи человек получили государственную соцпомощь в Подмосковье с начала года

Сорок две тысячи жителей региона получили государственную социальную помощь с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Общая сумма предоставленных выплат с января в регионе превысила 270 миллионов рублей.

Помощь направлена на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ее могут получить семьи и одиноко проживающие люди со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

Государственная соцпомощь включает в себя выплату по соцконтракту или ежемесячную выплату. Помощью по соцконтракту за полгода воспользовались около двух тысяч человек.

Подать заявку на получение помощи можно на областном сайте госуслуг по этой ссылке.