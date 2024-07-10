Сорок две тысячи человек получили государственную соцпомощь в Подмосковье с начала года

Общество

Фото: [Unsplash.com / Nina Hill]

Сорок две тысячи жителей региона получили государственную социальную помощь с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Общая сумма предоставленных выплат с января в регионе превысила 270 миллионов рублей.

Помощь направлена на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ее могут получить семьи и одиноко проживающие люди со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

Государственная соцпомощь включает в себя выплату по соцконтракту или ежемесячную выплату. Помощью по соцконтракту за полгода воспользовались около двух тысяч человек.

Подать заявку на получение помощи можно на областном сайте госуслуг по этой ссылке.

Актуально
Подмосковье
Министерство социального развития Московской области