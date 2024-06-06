Сорок единиц оборудования закупят для стоматологических поликлиник Подмосковья

В 2024 году в подмосковные стоматологические поликлиники закупят 40 единиц нового медицинского оборудования, в том числе, аппараты для снятия зубных отложений, дентальные рентгеновские аппараты и не только, на эти цели направят более 33 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.