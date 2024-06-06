Сорок единиц оборудования закупят для стоматологических поликлиник Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В 2024 году в подмосковные стоматологические поликлиники закупят 40 единиц нового медицинского оборудования, в том числе, аппараты для снятия зубных отложений, дентальные рентгеновские аппараты и не только, на эти цели направят более 33 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Для повышения качества оказываемой стоматологической помощи жителям региона не только внедряются новые проекты, например „Стоматология. Перезагрузка“, но и закупается новое современное оборудование», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Новую технику поставят в 14 медицинских организаций. Так, например, в Дзержинскую, Егорьевскую, Шаховскую больницы. Ее закупят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.