Сорок фотографий жен бойцов СВО представлено на выставке «Жена героя» в Тимоново

Сорок фотопортретов женщин, чьи мужья участвуют в СВО, представили на выставке «Жена героя» в Тимоново. Экспозиция открылась в одноименном культурно-досуговом центре.

На снимках запечатлены жены рядовых, майоров и лейтенантов, подполковников и прапорщиков, старшин и сержантов, ефрейторов и капитанов.

Идея проекта зародилась в Самаре, ее поддержали жительницы и других городов. В Подмосковье выставку организовали Комитет семей воинов Отечества Клина, женсовет 92-й исследовательско-инструкторской вертолетной эскадрильи и Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил.

Руководитель комитета Елена Чеснокова отметила важность открытия выставки. По ее словам, поддержка семьи имеет огромное значение для любого военнослужащего и дает ему силы двигаться вперед.