Сорок пять новых тротуаров построили в Подмосковье

Сорок пять новых тротуаров общей протяженностью 32 километра появились в 22 подмосковных муниципалитетах. Как отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, объекты возвели на региональной дорожной сети в рамках нацпроекта.

В числе новых тротуаров 20 были построены по обращениям жителей 13 городских округов. Еще четыре тротуара построили по результатам голосования на «Доброделе». Эти объекты возвели в Серпухове, Чехове и Ступино.

В общей сложности до конца текущего года в рамках нацпроекта в Подмосковье возведут тротуары протяженностью свыше 65 километров.