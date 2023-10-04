Сорок пожаров ликвидировали в лесах Московской области за сентябрь
Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]
В сентябре пожары в лесах Московской области возникали практически каждый день, на это влияла теплая и засушливая погода. За этот период в регионе ликвидировали сорок возгораний на площади 5,89 га, в том числе 11 торфяных пожаров.
«На их тушение привлекалось 150 единиц техники и 312 человек личного состава лесопожарных служб. Все пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует», — уточнил зампред областного Правительства Георгий Филимонов.
По его словам, большинство возгораний произошли в прошлом месяце в Виноградовском, Егорьевском и Ногинском лесничествах. В комитете напомнили, что сообщить о пожаре можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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